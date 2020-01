La Ysangarda Night Trail tra novità, conferme e record di partecipanti

Sarà una super Ysangarda Night: quando sono terminate le iscrizioni on line il numero di atleti che aderito alla 7ª edizione in programma sabato pomeriggio è salito ben oltre quota 700. A questi bisogna aggiungerne almeno un centinaio che si sono iscritti direttamente presso BiboSport a Biella e i ritardatari che usufruiranno della possibilità dell’iscrizione last minute proprio prima della gara.

L’organizzatore Paolo Boggio è felicissimo di tanto amore per la sua creatura: "Già lo scorso anno eravamo rimasti colpiti dal boom di iscrizioni (si passò da circa 500 del 2018 e oltre 750), oggi sembra che possiamo addirittura superare quel record: sarebbe fantastico. Il merito è tutto dei nostri luoghi: i dintorni di Candelo, la Baraggia e il Ricetto sono una cornice fantastica in cui correre. E poi la luna piena è quel qualcosa in più che piace davvero tanto". Luna piena che ci sarà sicuramente: questa sera, dalle 18 alle 22 potremo assistere a quella che viene chiamata “eclissi di penombra” ma domani la Luna brillerà più che mai in cielo sopra le teste dei partecipanti.

Qualche dato per presentare la Ysangarda Night: ritrovo per ritiro pettorali e iscrizioni last minute alla palestra delle scuole medie di Candelo dalle 15; partenza 19 km alle 17,30; partenza 10 km alle 17,35; arrivo al Ricetto di Candelo; pasta party dalle ore 18.45 e premiazioni (all’arrivo di tutti i partecipanti) al salone polivalente di Candelo.

Qualche novità per questa edizione. La prima: dalle 17 alle 19 sarà disponibile una navetta gratuita che porterà eventuali accompagnatori sul percorso al 4° chilometro per vedere il passaggio dei partecipanti sull'altipiano della Baraggia.

Ritrovo al luogo di partenza. La seconda riguarda la premiazione: a tutti gli atleti che raggiungeranno il traguardo verrà regalata una bellissima medaglia realizzata a mano. Pezzi unici per ricordare un’esperienza che sarà sicuramente incredibile.

Sicurezza. Sul questo fronte, per gli atleti e simpatizzanti, oltre ai volontari presenti in alcune zone del percorso, l’organizzazione ha previsto un servizio di sorveglianza auto curato dall’associazione nazionale carabinieri.