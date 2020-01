Il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha appena giurato nelle mani del Presidente Mattarella

"Ho da poco giurato come Ministra dell’Istruzione nelle mani del Presidente della Repubblica. Accanto a me c'era mia sorella, una delle persone che mi sono più care e con cui condivido sempre i momenti più importanti". Queste le prime parole dopo il giuramento del neo ministro all'Istruzione, Lucia Azzolina appena pubblicate sulla sua pagina social.

A distanza di due settimane dalla sua nomina con l'ufficialità arrivata dallo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di fine anno, Lucia Azzolina ha giurato come nuovo ministro dell'Istruzione della Repubblica Italiana. Al dicastero dell’istruzione sono quindi attribuite le competenze in materia di sistema dell’istruzione scolastica e dell’istruzione tecnica superiore. Si legge la nota del Quirinale: "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Giuseppe Conte, su proposta del quale ha firmato il decreto di nomina dell'onorevole Lucia Azzolina a Ministro dell'Istruzione, e del professor Gaetano Manfredi a Ministro dell'Università e della Ricerca. Il Presidente Giuseppe Conte cessa, pertanto, dalla carica assunta ad interim di Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Subito dopo i nuovi Ministri hanno prestato giuramento nelle mani del Capo dello Stato, alla presenza, in qualità di testimoni, del Consigliere Direttore dell'Ufficio per gli Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionali della Presidenza della Repubblica, dottor Daniele Cabras e del Consigliere Militare del Presidente della Repubblica, generale di S.A. Roberto Corsini. Era presente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro".

Intanto nelle ore precedenti il giuramento, sono già numerosi i messaggi che l'on. Lucia Azzolina (M5S), già sottosegretaria durante il Ministero Fioramonti, ha scritto su Facebook dopo la designazione da parte del Premier Conte. "Guidare il Ministero dell'Istruzione sarà per me un grande onore. Non nascondo l'emozione che provo in questo momento. Nella scuola ho passato gli anni più belli della mia vita, prima come studentessa e poi come insegnante. Alla scuola voglio restituire ciò che mi ha dato".

La soddisfazione dell'amico biellese Giovanni Rinaldi (M5S Biella): "Sono contento per persona di Lucia Azzolina perchè lo merita. Sembra uno scherzo ma avevo previsto la sua escalation a ministro appena si era candidata. Ora è tutto vero. E' una persona competente che occupa il posto giusto dove da tempo si alternavano politici non preparati sulla scuola".