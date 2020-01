Automotive piemontese, assessore Caucino: "La nostra Regione deve diventare un riferimento europeo"

L’assessore Chiorino: "Il percorso è iniziato: ora servono operatività e concretezza per affrontare l’attuale emergenza, progettando il rilancio del comparto, dalla produzione all’indotto. Puntiamo anche all’elettrico, lavorando per portare in Piemonte una fabbrica di batterie intorno alla quale possa nascere un indotto e svilupparsi formazione e ricerca, facendo della nostra regione un punto di rifermento europeo del comparto".

In un clima di collaborazione e di sostanziale unità di intenti si è riunito, nella sala Magenta dell’assessorato regionale al Lavoro, l’incontro convocato dall’assessore regionale Elena Chiorino sull’automotive, al quale erano presenti tutti i principali protagonisti del settore, dalle parti sociali ai rappresentanti datoriali come Unione Industriale, Amma, Anfia, Api e Cna. Obiettivo: rilanciare l’automotive e, più in generale, il manifatturiero, che caratterizzano il Piemonte che, come ha sottolineato l’assessore Chiorino in apertura, non può diventare una mera terra di assemblatori ma deve mantnere il suo Dna produttivo e perseguire il rilancio. Tanti i temi trattati: la crisi del diesel, dovuta a un passaggio troppo rapido fra la mobilità «termica» a quella elettrica alle nuove tecnologie che caratterizzeranno la futura mobilità, come l’elettrico e la guida autonoma, che però richiedono investimenti e competenze che al momento non sono ancora sufficientemente sviluppate.

Si è poi convenuto sulla drammatica mancanza di un piano industriale nazionale e i presenti al tavolo hanno auspicato che il Piemonte, con il sostegno di tutte le parti, nessuna esclusa, dovrà fare sistema e fare massa critica per pretendere che il governo, rimettendo l’auto al centro dell’attenzione e degli investimenti, riservi le dovute attenzioni a un territorio che rappresenta, anche all’estero un’eccellenza per l’automotive. Occorrerà quindi governare il cambiamento, lavorando perché l’accordo fra FCA e PSA diventi un’opportunità per il territorio e non un’ulteriore insidia. E’ stata anche sottolineata l’importanza di investimenti nella logistica, in particolare per quanto riguarda l’alta velocità e l’aeroporto, per sostenere le imprese e offrire loro tutti gli strumenti e gli incentivi per insediarsi in Piemonte.

L’assessore Chiorino ha quindi invitato tutti i presenti a presentare un documento, entro la prossima settimana, con le singole proposte che verranno analizzate e messe a sistema e che rappresenteranno la base per il prossimo appuntamento, che sarà fissato nell’arco di un mese. "Abbiamo iniziato oggi un percorso - ha spiegato Chiorino ringraziando tutti i partecipanti all’incontro - che vogliamo proseguire a tappe forzate per rilanciare l’eccellenza dell’automotive piemontese e, più in generale, la vocazione manifatturiera della Regione. La presenza al tavolo di tutti i principali protagonisti del settore, sia dal lato datoriale, sia da quello sindacale, è la dimostrazione che c’è la volontà di lavorare insieme e di remare tutti dalla stessa parte nell’interesse del territorio, delle sue imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Quello di oggi è stato un primo incontro dal quale però sono emerse già alcune criticità e istanze condivise dalla maggior parte dei presenti, come la mancanza di un piano industriale nazionale, la necessità che la produzione resti in Piemonte e la sconcertante assenza, nella legge di stabilità, di tutte le misure richieste al tavolo nazionale. Si tratta di un fatto allarmante di cui ci faremo parte attiva nell’interlocuzione con il governo chiedendone con fermezza l’inserimento nel cosiddetto 'milleproroghe'. Attorno al fulcro, che deve restare, come detto, la produzione, con la conseguente presenza del costruttore, occorrerà puntare anche sulle nuove tecnologie, lavorando per far sì che in Piemonte sorga una fabbrica di batterie per veicoli, stimolando così anche la nascita di un indotto dell’elettrico e, di conseguenza, la ricerca e l’innovazione nel comparto. La Giunta regionale lavorerà in assoluto coordinamento per rilanciare la competitività fronteggiando, allo stesso tempo, l’attuale situazione di crisi, mettendo in campo tutti gli strumenti a disposizione a tutela del lavoro e dei lavoratori. Bisogna agire sul presente, immaginando, progettando, ma soprattutto costruendo concretamente il futuro".

Sul tema è intervenuto anche l’assessore regionale alla Competitività, Andrea Tronzano: "Il pacchetto Piemonte che stiamo predisponendo con un occhio di riguardo per i settori automotive e aerospazio - ha annunciato - deve ridare necessariamente alla nostra Regione e, a Torino in particolare, stimoli e slanci per farla ripartire. Siamo in un momento di transizione che dobbiamo cavalcare per fare in modo che il Piemonte ne esca rafforzato e, grazie all’impegno di tutti i soggetti, con una grande competitività. Le potenzialità del settore automotive e aerospazio in particolare, che vale 3 miliardi di fatturato e 15mila addetti se si tiene conto dell’indotto, dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che siamo un territorio quanto mai versatile in grado di coniugare le differenti forme di imprenditorialità, dalle grandi imprese a quelle più di nicchia, con punte di eccellenza artigianale. Questa deve essere la nostra forza, un gioco di squadra legato a un’attenzione particolare al territorio".