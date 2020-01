Si riapre il sipario con Famiglie a teatro: “Di segno in segno”, al teatro Sociale Villani

Domenica 12 gennaio alle 16.30 al Teatro Sociale Villani (Piazza Martiri della Libertà, Biella) si riapre il sipario di “Famiglie a teatro” per il quarto appuntamento della rassegna promossa e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e curata da Fondazione onlus Teatro ragazzi e giovani e Opificiodellarte in collaborazione con Regione Piemonte, Città di Biella, Il Contato del Canavese, Fondazione Piemonte dal vivo, Ministero per i beni e le attività culturali.

Perché i bambini devono sempre andare a letto anche se non hanno sonno? Perché esiste il giorno e la notte? Perché non si può parlare sott’acqua? Cos’è l’aria? Cosa c’è oltre il cielo? Ma l’infinito dove finisce? Tutto inizia da una finestra che si apre per la prima volta di notte. E’ il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul mondo. E allora si cerca di capire, di “spiegare” questo mondo fin dalla sua nascita, da quando era piccolo “tanto da stare in una mano”. Si spiega il perché del giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell’acqua, dell’aria, della terra… e diventa quasi raccontare una fiaba, una storia “fantastica” ma allo stesso tempo molto reale.

Una lavagna luminosa aiuta l’attrice a raccontare questi grandi “eventi”. Sullo schermo/fondale si formano linee, segni, disegni, immagini, tutte realizzare in contemporanea da una disegnatrice, che sono di aiuto alla spiegazione/ racconto, qualche volta la precedono, qualche volta la rendono poetica. Così l’attrice interagisce in maniera ludica con le immagini bidimensionali proiettate, manipolate a livello narrativo, in un incontro/scontro tra gesto, parola e segno.

Drammaturgia, testo e regia Vania Pucci con Vania Pucci e Adriana Zamboni luci e allestimento Lucio Diana. Ingresso gratuito.

Per informazioni: Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Tel. 015 0991868 Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. info@fondazionecrbiella.it www.fondazionecrbiella.it.

Famiglie a teatro e Fondazione Edo ed Elvo Tempia

Nell’ambito di “Famiglie a teatro” è stata organizzata una raccolta fondi a favore della Fondazione Edo ed Elvo Tempia: durante le rappresentazioni teatrali sarà possibile acquistare sciarpe realizzate nei laboratori di GenomicArt (laboratori di Genomica e Arteterapia) della Fondazione Tempia e il ricavato sarà utilizzato per i piccoli pazienti oncologici. GenomicArt è un percorso di incontro e riscoperta delle cellule attraverso l'arte ed i colori, realizzato dai laboratori di Genomica e Arteterapia della Fondazione Edo ed Elvo Tempia. Immagini vivaci di copertine di riviste scientifiche raffiguranti cellule e altri elementi invisibili ad occhio nudo sono state riprodotte su 12 tele, dipinte nel tempo libero da ricercatrici e terapeute. Arte e scienza si sono incontrate anche in alcune Scuole Medie biellesi, dove gli studenti hanno dipinto altre immagini scientifiche provenienti dal laboratorio, insieme alle loro insegnanti. Le immagini digitali di queste piccole opere sono state utilizzate per realizzare gadgets a sostegno dei progetti della Fondazione Edo ed Elvo Tempia. Alcune di esse sono state scelte e reinterpretate per la creazione di collezioni in edizioni limitate, interamente Made in Biella, a sostegno della ricerca oncologica.

Il laboratorio di Genomica è impegnato in progetti in campo oncologico per caratterizzare i tumori, allo scopo di anticiparne la diagnosi e migliorare le terapie. Collabora con numerosi centri di ricerca italiani ed internazionali (https://www.fondazionetempia.org/laboratorio-di-genomica/

).Il laboratorio di Arteterapia è rivolto a pazienti oncologici in fase di trattamento o di follow-up e ai minori, per sostenerli nell’elaborazione del lutto e della malattia. In questo spazio, attraverso il materiale artistico, si può dare forma e colore alle proprie emozioni, anche quelle più difficili da esprimere a parole. L’attività proposta ai piccoli rientra nel più ampio “Progetto Bambini”, nato per sostenere le famiglie colpite dalla malattia oncologica (https://www.fondazionetempia.org/assistenza-famiglie/).