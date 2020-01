Stasera 10 gennaio lo spettacolo della prima eclissi di Luna del 2020

Occhi puntati su nel cielo stasera 10 gennaio per ammirare la prima eclissi di Luna del 2020. Il satellite della Terra sarà protagonista di un’eclissi di penombra, durante la quale sembrerà coperto da un velo che ne affievolirà la luminosità.

Questo fenomeno non è meno affascinante della classica eclissi e si verifica quando la Luna attraversa la parte più esterna del cono d’ombra che la Terra proietta nello spazio. Lo spettacolo astronomico, affermano gli esperti, durerà circa quattro ore: comincerà alle 18.07, avrà il suo culmine alle 20.10 e terminerà alle 22.10. Speriamo in un cielo sereno e iniziamo a prepararci con cappotti e sciarpe per l’evento.