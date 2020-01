Premio Nuvolosa, edizione in crescita: pervenute un totale di 156 opere

Il 3 gennaio si sono chiusi i termini del Premio Nuvolosa, il concorso di fumetto riservato ai giovani tra i 16 e i 35 anni di età e organizzato dall’associazione Creative Comics con la collaborazione dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Biella e il sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. A questa seconda edizione - dal titolo Fake, Storie di bugie, inganni, false verità - hanno partecipato 178 giovani e le opere pervenute sono 156, alcune realizzate in coppia o in gruppo. Molto numerosi (oltre 50) sono stati i partecipanti nati tra il 1994 e il 1996, ma sono arrivate opere anche da 18 Under 20 (e tra questi 8 minorenni); 26 sono stati gli Over 30.

I lavori sono arrivati da tutta Italia: il Piemonte guida la classifica con 29 partecipanti, seguito dai 24 dalla Lombardia, 23 dal Lazio e 16 dall’Emilia Romagna e sono comunque rappresentate quasi tutte le regioni italiane. La segreteria organizzativa ha registrato e archiviato tutte le tavole pervenute, ora inizia il lavoro di selezione. Come l'anno scorso, la commissione è prestigiosa e al contempo eterogenea, con profili professionali diversi tra loro: Fabiano Ambu (disegnatore di Dampyr per Sergio Bonelli Editore e fondatore dell'etichetta indipendente IT Comics), Emmanuele Baccinelli (disegnatore di Topolino e Paperinik per la Walt Disney Company), Andrea Cavaletto (sceneggiatore di Dylan Dog e Martin Mystère per Sergio Bonelli Editore), Daniele Rudoni (colorista per Marvel Comics e Sergio Bonelli Editore). Saranno loro a valutare i lavori e selezionare le nove opere meritevoli di essere esposte dal 7 al 15 marzo a Palazzo Ferrero, oltre a decretare i vincitori dei premi.

E presto saranno resi noti i numerosi fumettisti ospiti nell’evento di domenica 8 marzo e i protagonisti delle esposizioni che affiancheranno la mostra dedicata alle opere selezionate nell’ambito del concorso.