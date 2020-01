Mai più il profumo di pane e biscotti del Gioacchino, chiuso l'alimentari di Veglio

Ancora un piccolo negozio di paese cessa l’attività di famiglia. È toccato a fine novembre 2019 a Gioacchino Cavagna e al suo forno, che ogni giorno da ben 71 anni portava sul banco di Veglio pane fresco e biscotti, la cui fama era conosciuta in tutta la valle di Mosso.

Il forno dei Cavagna apre nel 1948 da papà Marino e mamma Piera, Gioacchino inizia ad aiutare il papà con le preparazioni da giovanissimo e decide di seguire le sue orme e prendere le redini dell’attività insieme a sua sorella Bruna che implementa l'offerta trasformandolo in alimentari. “Ho continuato a preparare le ricette di mio padre alla lettera – spiega Gioacchino – mentre altre le ho migliorate. Lavorare nel mio paese è sempre stata una soddisfazione, nonostante la fatica del lavoro notturno. Come anche vedere apprezzati i prodotti da tutta la clientela che negli anni si è allargata sempre più”.

Adesso per Gioacchino e Bruna è arrivata la meritata pensione, le serrande sono abbassate e il profumo di pane e biscotti non filtrerà mai più, invitante, dalla porta. La nipote invece, che aiutava Gioacchino per la parte della pasticceria, non se l’è sentita di portare avanti il negozio da sola e per questo l’attività è cessata.

Ma l'amministrazione non ha intenzione di lasciare il locale chiuso ancora per molto. "Sarà difficile trovare un privato che voglia riaprire l'alimentari - spiega il sindaco Nicola Marzolla -. Tante attività dei paesi montani stanno via via scomparendo. Gioacchino e Bruna sono andati serenamente in pensione ma non tutti hanno questa fortuna. Sta agli amministratori trovare soluzioni e ripristinare i servizi in paese". Forse un locale con annesso bar potrebbe essere la proposta della giunta di Veglio, sulla quale però si sta ancora lavorando.