Ibiza, l'isola delle feste è la destinazione ideale per navigare a vela da aprile a ottobre

Ibiza offre assolutamente tutto ciò che stai cercando per una vacanza indimenticabile con la famiglia o gli amici. Un motivo in più per passarci più tempo, magari circumnavigandola con una barca a vela. Quest'isola, famosa a livello internazionale per le sue feste notturne frenetiche, lascia il posto alla vera autenticità non appena ti allontani dalla città. Qui potrai andare di porticciolo in porticciolo, di caletta in caletta per goderti appieno tutte le sue tipiche sfaccettature. Solo in barca a vela potrai notare le peculiarità di questa splendida isola, con un mare cristallino e incontaminato, buon cibo e una costa occidentale dove ammirare magnifici tramonti. Un paesaggio davvero suggestivo quello di Ibiza, dove il verde della sua vegetazione si unisce come su una tavolozza all'azzurro del mare. L'isola è conosciuta per le sue feste fino all'alba, ma ha anche per alcune delle migliori spiagge della Spagna, con decine di piccole insenature, tutte da scoprire. Per non parlare poi, della buona cucina, con una gastronomia che riflette perfettamente la tradizione e la storia del luogo. Ecco perché questa porzione di terra emersa delle Baleari è una destinazione ideale non solo per giovani che anelano fare “after” fino alle prime luci dell'alba, ma anche per bambini e genitori. Ma non è tutto! Ibiza ha 80 spiagge e quindi la scelta è molto ampia e sicuramente con una barca a vela potrai selezionare quelle più belle dove poter ormeggiare. Quest'isola, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO per biodiversità e cultura è un paradiso di parchi naturali, spiagge e paesaggi suggestivi. Qui avrai solo l'imbarazzo della scelta sulle cose da fare, infatti, potrai trascorrere una giornata sulla spiaggia a oziare, oppure praticare snorkeling alla scoperta della fauna e flora sottomarina, visitare magnifici parchi naturali, scoprire siti antichi e perché no, trascorrere una serata a una festa luoghi rinomati e ballare tutta la notte. È questa varietà di svaghi che rende unica l'isola e le dona fascino. Per poi non parlare del clima, Ibiza beneficia di un'esposizione al sole di oltre 300 giorni all'anno, con inverni miti e estati calde e secche, sempre temperate dalla brezza marina. Se desideri trascorrere la prossima estate in modo diverso, andando alla scoperta in barca a vela di una delle isole più belle dell'arcipelago delle Baleari, prenota la tua imbarcazione su zizoo. Su questa piattaforma troverai l'imbarcazione ideale per le tue vacanze, fatta su misura per te. Però prima di partire devi sapere che quest'isola è fatta solo per coloro che cercano emozioni uniche, eccitazione, libertà e stupore, almeno una volta nella vita. La navigazione a vela è un must per vivere pienamente Ibiza.