Biella, è tempo di cantieri: Ecco il programma degli interventi dal 13 gennaio

Terminato il periodo delle feste natalizie, è di nuovo tempo di cantieri in città. Si parte lunedì 13 gennaio lungo via Candelo, dalla rotatoria di corso San Maurizio a quella di via Santa Barbara, dove è previsto un restringimento della carreggiata per la posa da parte di Tim della nuova fibra ottica. Conclusa questa prima parte di intervento i cantieri proseguiranno lungo via Santa Barbara, con senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Nella giornate di giovedì 16 e venerdì 17 gennaio possibili disagi lungo via XX Settembre (fasce orarie 7-12,30 e 13,30-17,30) per dei lavori in carico a un privato. E’ istituito il limite di 30 chilometri orari, il restringimento della carreggiata e se necessita il senso unico alternato.

Come indica l’ordinanza n.3 del 3 gennaio 2020 ripartiranno anche i lavori di estensione della rete del teleriscaldamento da parte della ditta Engie. A partire dal 20 gennaio e fino al 28 febbraio sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione lungo la corsia sud di via Piave, dalla rotatoria di via Torino a quella di via Carso. Attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata che nel periodo dei lavori verranno posti lungo via Piave, via Trieste e via Trento.

Dal 20 al 25 gennaio e dal 27 gennaio all’1 febbraio (fascia oraria 8,30-17) è prevista la temporanea sospensione della circolazione in via Quintino Sella, nel tratto compreso tra via Gromo e piazza Cossato (eccetto residenti). Si tratta di lavori dell’ufficio Edilizia pubblica per la sistemazione del tetto di uno stabile comunale.