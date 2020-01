Una pausa di benessere e relax da Nuxe Spa, al Santo Stefano Spa Relais

La prima e unica SPA Nuxe in Italia è pronta ad accogliervi in questo 2020 sempre al suo posto: al Santo Stefano Spa Relais di Sandigliano, in via Garibaldi. Tantissime novità dedicate non solo agli ospiti dell'hotel, ma proprio a tutti coloro che vogliono godersi un momento di relax con tariffe vantaggiose.

Da Nuxe Spa potrete beneficiare di trattamenti e massaggi scegliendo tra le numerose opzioni e offerte con promozioni sempre attive come la possibilità di acquistare tutti i prodotti della linea Nuxe, provare la manicure, pedicure ed estetica di base.

Nuxe Spa dispone di un Percorso Wellness con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali e angolo relax con tisaneria. Aperta tutti i giorni ad esterni ed ospiti dell'hotel dalle 10 alle 20 su prenotazione telefonando al 015691470, seguendo il sito spanuxe@relaissantostefano.com.

Per tenersi sempre informati sulle offerte di Nuxe Spa è possibile seguire la pagina Facebook o il profilo Instagram.