Anche a Vercelli gli audioprotesisti altamente specializzati di Acustica Biellese - FOTOGALLERY

Acustica Biellese è un'impresa che, da 35 anni, opera con successo nel settore delle protesi uditive e, oggi, un gruppo affiatato di 6 persone, di cui 3 audioprotesisti laureati, titolati ed esperti. "Ho il vanto di avere portato, nel 1984, il primo centro acustico aperto tutti i giorni nella città di Biella. - dichiara il titolare Mauro Peviani - Dieci anni fa abbiamo aperto un centro a Castellamonte, che da 3 anni, è operativo a tempo pieno dal lunedì al venerdì. Dalla prossima settimana saremo presenti anche a Vercelli, da subito full time 5 giorni alla settimana con orario continuato, dove operiamo già da tanto tempo, appoggiandoci ad un ottico come punto di recapito, con l'obiettivo di espanderci su tutta la zona di quella che era la vecchia provincia di Vercelli".

Il centro acustico di Vercelli nasce con l'intento di portare anche sul territorio vercellese un'esperienza ultra trentennale finalizzata ad offrire alla cittadinanza un servizio di presa in carico delle disfunzioni uditive, ed un protocollo di lavoro che funziona. Mauro Pievani spiega questo protocollo: "Il nostro distinguo rispetto alla concorrenza è che non puntiamo sull'aspetto commerciale, ma sulla professionalità del nostro lavoro. Curiamo molto quello che è il post applicazione dell'apparecchio acustico, perchè, se alla fase di applicazione non segue un giusto percorso riabilitativo, i risultati non arrivano nonostante l'acquisto di uno strumento di alto livello. Noi siamo gli allenatori della persona dopo che questa ha messo l'apparecchio: questo sistema, che ci da soddisfazioni da 35 anni, mi vanto di portare a Vercelli".

Nello specifico il protocollo di lavoro di Acustica Biellese offre una consulenza che inizia con una batteria completa di esami e test clinici audiologici effettuati da tecnici audiometristi ed audioprotesisti altamente specializzati, proseguendo, quando necessario, con l'applicazione delle protesi acustiche seguita da un costante monitoraggio delle performance, della resa protesica e dell'efficienza degli strumenti. E' previsto inoltre un servizio di pulizia e manutenzioni periodiche (generalmente tre incontri l'anno) e della verifica delle condizioni uditive del paziente, in modo da avere sempre la possibilità di adeguare la proposta acustica delle protesi alle reali condizioni uditive che spesso variano fisiologicamente con l'avanzare dell'età.

Il nuovo centro di Acustica Biellese si trova a Vercelli in Viale Rimembranza 123, e sarà operativo dal 13 gennaio, con orario continuato 9-17 dal lunedì al venerdì (tel. 0161/205906). Sabato 11 gennaio, dalle 10 alle 17, Acustica Biellese vi aspetta per l'inaugurazione.

Gli altri centri di Acustica Biellese sono a Biella (Via F.lli Rosselli 70/A; tel. 015/8497578), Castellamonte (Via G. Buffa 12/A; tel. 0124/510674), Quaregna-Cerreto (presso Farmacia Boglio), Valdilana (Crocemosso), Quarona, Caluso.

Acustica Biellese si può contattare anche via mail (acustica.biellese@gmail.com), oppure consultando il sito internet (www.acusticabiellese.it) e la pagina Facebook.