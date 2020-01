Scuola e ambiente: open day ad Andorno, Pralungo, Tollegno, Campiglia, Sagliano e Tavigliano

Ancora una volta l'ambiente sarà il protagonista dei vari open day riguardanti le scuole primarie dell'Istituto comprensivo di Andorno Micca. I futuri allievi che a settembre inizieranno il loro percorso nella scuola dell'obbligo sabato 11 gennaio saranno ricevuti, con le loro famiglie, dalla dirigente Maria Luisa Martinelli alle 9 nella sede centrale ad Andorno.

Dalle 10 in poi potranno sperimentare a Pralungo e Tollegno dei laboratori che avranno come filo conduttore l'ambiente e il rispetto per la natura, sarà un modo per prendere confidenza con spazi nuovi e conoscere i futuri insegnanti in un contesto giocoso. Sabato 18 si replica, con le stesse modalità, ma dalle 10 si potranno visitare le scuole primarie di Campiglia Cervo, Sagliano Micca e Tavigliano.