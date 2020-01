Vacanze di Natale in vasca per la Dynamic Sport – In Sport

Preparare al meglio la fase più importante della stagione invernale (quella che anticipa i campionati nazionali giovanili) e, al tempo stesso, favorire la coesione del gruppo. Questi gli obiettivi del ritiro collegiale svolto dai gruppi agonistici di nuoto della Dynamic Sport-In Sport la scorsa settimana: giorni di doppi allenamenti (uno al mattino e uno al pomeriggio), intervallati da momenti di svago e studio. Quattro i gruppi di lavoro: quello di Biella (con Ivrea) ha optato per la piscina di Gressoney, seguito dai tecnici Stefano Megetto e Pietro Bottino.

Il team Pralino (allenato da Lorenzo Merlin) in vasca invece a Riccione con VO2 Torino. La squadra juniores-cadetti di Crescentino (tecnico Donato Nizzia) si è allenata a Cuneo con i padroni di casa del CSR. Il gruppo ragazzi di Crescentino e la squadra di Rivarolo invece hanno scelto come sede Saint Vincent, seguiti da Riccardo Mosca e Luca Andreo. In totale sono stati circa settanta i ragazzi coinvolti nel collegiale dal 2 al 6 gennaio. Nel week end, primo impegno del 2020 con la terza tappa della "Coppa Tokio", in programma sabato e domenica a Torino.