Biella, semaforo e giardini al buio da venti giorni, i consiglieri del Pd chiedono spiegazioni al sindaco

"Per oltre venti giorni il semaforo posto all’incrocio di viale Macallè-via Via Galimberti-corso 53° Fanteria è rimasto spento con grave rischio per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, trattandosi di uno degli incroci con più traffico e pericolo della città in quanto posto sull’asse di attraversamento est-ovest della Città e con le strade che portano all’Ospedale di Biella e al mercato di Piazza Falcone inoltre nelle ore di punta in quell’incrocio si è registrata la totale assenza dei Vigili Urbani necessaria invece per risolvere gli ingorghi paurosi. E ancora, i Giardini Arequipa ed Alpini d’Italia sono stati al buio completo per altrettanti giorni, nonostante le ripetute e numerose segnalazioni del guasto all’impianto di illuminazione pubblica".

Sono queste le interrogazioni al sindaco di Biella, Claudio Corradino inviate nella giornata di oggi, 8 gennaio, dal gruppo consiliare del Pd. I consiglieri di minoranza a fronte delle precisazioni vorrebbero capire inoltre "quali iniziative la Giunta non ha saputo intraprendere, visto il lungo tempo trascorso prima della risoluzioni dei problemi evidenziati e il motivo per cui non sono stati impiegati i Vigili Urbani nell’espletamento della loro funzione primaria ovvero nella regolamentazione del traffico cittadino". Inoltre il Pd vorrebbe capire quali azioni o politiche intendano perseguire per supportare il personale addetto al settore manutenzione ed impianti, ormai ridotto al lumicino".