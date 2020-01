Allontanamento Zero, Paolo Furia (PD) replica alle accuse di Marrone

La replica del segretario regionale del Pd, Paolo Furia. "Il Consigliere Marrone rievoca lo spettro del PD come 'Partito di Bibbiano'. Si metta l'anima in pace: gli assistenti sociali di Bibbiano sono stati sospesi e noi condividiamo la decisione. A noi piace parlare a ragion veduta e non per preconcetti. Non risulta affatto vero, come sostiene marrone, che la carenza di reddito sia l'esclusiva ragione di allontanamenti dalle famiglie. È invece vero che, per evitare errori di valutazione in un lavoro difficilissimo come quello di decidere come aiutare un bambino in un contesto familiare difficile ci vorrebbero fondi in più: per assumere personale, sia nei tribunali che nelle ASL, per aggiornamenti professionali, per l'educativa territoriale in genere. Fondi di cui non c'è traccia nella Legge proposta dall'Assessore Regionale Caucino. Noi siamo dalla parte dei minori e invitiamo l'Amministrazione regionale ad abbandonare la propaganda su un tema così delicato".