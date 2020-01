Arrivano i Ragotago al Biella Jazz Club di Palazzo Ferrero

Dopo il successo al Blue Note di Milano, approda al Biella Jazz Club la musica dei Ragotago. Martedì 14 gennaio il quartetto formato dai fratelli Pepe e Pancho Ragonese, trombettista e pianista nati in Argentina ma milanesi d’adozione, insieme al contrabbassista Ares Tavolazzi e al batterista Alfredo Golino, salirà sul palco dello storico circolo di Palazzo Ferrero per presentare il suo primo lavoro discografico dal titolo “-ismo” (RAGOTAGO/Jasm Records).

-ismo

Otto brani originali di jazz firmati dai fratelli Ragonese – sette strumentali più una ballad che strizza l’occhio alla canzone d’autore italiana – che si muovono tra lirismo melodico e impatto ritmico, tra sonorità acustiche ed elettriche, in bilico fra tradizione e modernità. "Il nostro primo disco con i RAGOTAGO racchiude song composte nel corso degli anni e altre scritte per l'occasione – raccontano i fratelli Ragonese –. È un album di dediche a persone per noi importanti e di racconti della nostra vita, che con freschezza ed energia si snodano in un viaggio di suggestioni a volte classicamente jazz, altre volte più trasversali ed eteree, a tratti groovie. Il titolo stesso, '-ismo', che si presta a infiniti accostamenti e interpretazioni, rappresenta scherzosamente la nostra voglia di valicare i confini di generi ed etichette, alla ricerca di uno stile in continuo movimento".

Il concerto al Biella Jazz Club (Palazzo Ferrero – Corso del Piazzo, 25) avrà inizio alle ore 21.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@biellajazzclub.com.

Ragotago

Il quartetto RAGOTAGO nasce da incontri avvenuti nel corso degli anni e da recenti collaborazioni in ambito jazz e pop tra i fratelli Ragonese e due colonne portanti della scena musicale nazionale, Ares Tavolazzi e Alfredo Golino, tutti spinti dalla voglia e dal divertimento nell'affrontare un repertorio originale attraverso il linguaggio jazzistico, ma senza tralasciare influenze diverse e coerenti con il percorso musicale variegato di ciascuno. Pepe e Pancho Ragonese suonano insieme da quando erano bambini. Fondano la band The thrust, con cui incidono due album, e successivamente collaborano a produzioni a nome di Pepe Ragonese, in cui Pancho è sempre presente non solo come pianista, ma come trait d'union tra le idee del fratello maggiore e la loro realizzazione in musica. Arrangiano e producono dischi di artisti del panorama milanese e non, suonano come sideman in contesti jazz, pop, funk, soul e cantautorali, realizzano musiche per la TV e jingle pubblicitari, partecipano a produzioni televisive e teatrali. Ares Tavolazzi e Alfredo Golino negli ultimi quarant’anni hanno attraversato generi e stili differenti contribuendo a scrivere pagine storiche della musica italiana. Noti anche come membri, rispettivamente, di Area e O.R.O., vantano collaborazioni con jazzisti del calibro di Phil Woods, Gil Evans, Lee Konitz, Franco Ambrosetti, Stefano Bollani, e con cantautori e interpreti tra cui Paolo Conte, Francesco Guccini, Mina, Adriano Celentano e Pino Daniele.