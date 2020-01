Dal Nord Ovest - Cade da 10 metri: 34enne in rianimazione

Incidente sul lavoro, nella giornata di mercoledì, a Caresana. Un uomo 34 anni si trova in rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara, in seguito a una caduta da un'altezza di circa 10 metri. Secondo quanto è stato accertato finora l'operaio era al lavoro sul tetto di un edificio.

Sul posto, per i soccorsi, è intervenuto il mezzo del 118: il ferito è stato trasportato in codice rosso al nosocomio novarese dove è ricoverato in condizioni gravissime per le lesioni e i traumi riportati nella caduta. Sono in corso accertamenti da parte di carabinieri e Spresal.