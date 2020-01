Dal Nord Ovest - A fuoco auto a GPL

I vigili del fuoco della centrale di Novara sono intervenuti ieri nel tardo pomeriggio per l’incendio di una autovettura a gas GPL verificatosi a Trecate. La squadra ha provveduto allo spegnimento dell'auto in fiamme ed alla messa in sicurezza dell'auto tramite la chiusura della valvola di sfiato del bombolone. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Trecate.