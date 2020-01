Vigliano: Tetto divorato dalle fiamme in via Valmosino FOTOGALLERY

Erano da poco passate le 0.40 di oggi, 9 gennaio, quando in centrale operativa dei Vigili del Fuoco è arrivata la chiamata: "le fiamme stanno divorando il tetto di una casa in via Valmosino, correte!"

Da Biella e Cossato si sono mobilitate diverse squadre per aggredire più velocemente possibile l'incendio che aveva attaccato in pieno il tetto, mentre gli stessi vicini di casa che avevano dato l'allarme hanno tempestivamente svegliato la donna molto anziana all'interno che dormiva e non si era accorta di nulla e che, per precauzione, è stata sottoposta a controlli dai sanitari del 118.

In questo momento, all'1.20, i Vigili del Fuoco stanno ancora operando per la messa in sicurezza dell'edificio che proseguirà ancora per parecchio tempo sino al completo spegnimento e allo smassamento del materiale bruciato . Sul posto anche i Carabinieri di Vigliano e il Sindaco Cristina Vazzoler.

Seguiranno eventuali aggiornamenti