Furto a Gaglianico sventato dai carabinieri. I ladri si danno alla fuga per i campi

Grazie al pronto intervento dei carabinieri della stazione di Candelo è stato sventato un furto in abitazione a Gaglianico. I militari, poco dopo la mezzanotte di oggi 9 gennaio, hanno intercettato una Ford Focus con a bordo tre persone, indicate come i possibili ladri. I criminali si sono dati alla fuga abbandonando l'autovettura nelle campagne dell'hinterland di Biella e successivamente scappando a piedi, dileguandosi nel buio. L'automobile è stata sequestrata e risulta provento di un furto messo a segno in provincia di Torino. Ritrovati anche un trapano e altri attrezzi da scasso. Indagine aperta dai carabinieri.