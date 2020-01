Istanti di preoccupazione a Chiavazza. Intorno alle 9.15 di oggi, 9 gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti, insieme ai sanitari del 118, per prestare le prime cure ad un anziano caduto all'interno del proprio appartamento. Dai primi riscontri, il 71enne sarebbe scivolato per la presenza di acqua sul pavimento e avrebbe accusato un malessere. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.