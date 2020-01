Politica biellese in lutto, scomparsa la madre del consigliere comunale Vito Colletta

La politica biellese è in lutto per la morte di Isabella Zaza, madre del consigliere comunale della Lega Vito Colletta. Aveva 78 anni. Ad annunciarne la scomparsa, avvenuta nella giornata di ieri, 8 gennaio, lo stesso esponente del Carroccio con un post sulla propria pagina social: “Hai lottato a lungo fino alla fine e noi ci abbiamo sperato ma oggi ci hai lasciato per non soffrire più. Sarai sempre nei nostri cuori perchè tu sei il nostro cuore. Addio mamma, mi mancherai tanto”.

Molti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Vito Colletta da parte del mondo politico biellese. Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì 9 gennaio, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Mongrando Ceresane. Domani, alle 15, i funerali si terranno sempre nella parrocchia di Mongrando Ceresane.