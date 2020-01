Sono intervenuti verso le 12,30 di questa mattina, giovedì 9 gennaio, i Vigili del Fuoco dopo la segnalazione di un cittadino per una perdita di gas in casa. La squadra si è recata con un mezzo nell'abitazione dell'uomo in via Oberdan a Biella e ha rilevato e messo in sicurezza senza particolari problemi una piccola perdita di gas da un fornello.