Penne nere biellesi in lutto, è “andato avanti” Efrem Bollengo

Mottalciata e Biellese in lutto per la morte di Efrem Bollengo, scomparso ieri all'età di 104 anni. Classe 1915, alpino e reduce della campagna militare di Grecia-Albania, uno dei fronti della Seconda Guerra Mondiale, fu socio fondatore, nel 1957, del gruppo di Mottalciata e suo primo capogruppo fino al 1980.

“Era una persona sempre gentile e sorridente – lo ricorda l'attuale capogruppo di Mottalciata Ezio Bongiovanni - Un vero esempio per molti, conosciuto e benvoluto da tutti”. Per diversi anni, ha gestito in paese un bar trattoria insieme alla moglie, la figlia e il genero. Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, alle 20, nella chiesa della Beata Vergine del Carmine, a Mottalciata. I funerali avranno luogo domani, venerdì 10 gennaio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria, sempre a Mottalciata.