Sono state trasportate in ospedale questa mattina, giovedì 9 gennaio, 2 persone, mamma e figlia, per probabile inalazione di monossido di carbonio. Il 118 è accorso in via Comotto di Vigliano Biellese e successivamente ha segnalato l'accaduto a una squadra dei Vigili del Fuoco che è arrivata all'abitazione per i rilevamenti del caso sulla qualità dell'aria.

Le 2 intossicate sono state trasportate dai sanitari all'ospedale di Ponderano. Al momento non si conoscono le loro condizione di salute.