Allarme alle 12 di oggi 9 gennaio in via via Benedetto Croce a Pollone. Le fiamme stavano divorando un canneto a bordo strada creando molto fumo e conseguente pericolo per la circolazione stradale. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Biella oltre ai carabinieri forestali che potrebbero denunciare il responsabile. Nel giro di breve tempo l'incendio è stato spento e messo in sicurezza.