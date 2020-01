Furto di una statua della Madonna di Lourdes a Valdilana, i carabinieri denunciano un 52enne

A seguito di furto, nei giorni scorsi, di una statua della Madonna di Lourdes a Valdilana, i carabinieri hanno denunciato un uomo. Si tratta di un 52enne con piccoli precedenti alle spalle relativi a reati predatori residente in zona che, il primo gennaio, aveva rubato una statuina della Madonna di Lourdes da una nicchia situata in una strada privata di Valle Mosso. Un furto non dal valore elevato ma che ha toccato emotivamente il proprietario 64enne. Grazie alle telecamere di video sorveglianza, i carabinieri della locale stazione, al comando il maresciallo Daniele Ciani, hanno individuato il 52enne quale responsabile del furto ritrovandolo nella casa di un parente. Dopo l'ammissione del furto l'uomo ha restituito la Madonna che è stata ricollocata nella nicchia dagli stessi militari. L'uomo è stato denunciato per furto.