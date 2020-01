Presepe Gigante di Marchetto da record: oltre 10mila presenze e va anche in Rai

Il Presepe Gigante di Marchetto a Valdilana arriva in televisione. Nell’edizione delle 14 dell’Epifania è andato in onda il servizio di Caterina Cannavà, su uno dei presepi più famosi non solo della provincia ma della regione Piemonte e non solo. A raccontare la storia del presepe e di come gli abitanti di Mosso lo reputino una tradizione immancabile è stata la regista, Luciana Furlan, con il contributo storico del locale Franco Grosso. "I nostri personaggi assomigliano alle persone che vivono a Mosso - spiega la regista -, come il farmacista o il vecchio calzolaio. Per la Natività invece ci siamo ispirati ai tanti dipinti che si trovano nei nostri santuari". Con la capanna al centro dell'ultima postazione e la bellissima rinnovata Natività il Presepe Gigante di Marchetto ha enfatizzato, quest'anno, la sua valenza sacra, ampliando il messaggio ai visitatori. Non solo rappresentazione della vita umile e solidale della gente nella prima metà del 900, ma anche celebrazione della nascita di Gesù.

Visitatori e statue si confondono non solo nelle riprese del TGR Piemonte ma anche nella realtà di questo museo etnografico a grandezza naturale e a cielo aperto. "Il presepe nasce con poche statue nel 1980 - dice invece Franco Grosso - nella borgata dalla quale prende il nome. Pian piano si ingrandisce fino a scendere nel centro storico di Mosso, ora comune di Valdilana".

Record di visite

Superato il record dell'anno 2018-2019 delle 10 mila presenze. I visitatori sono arrivati non solo dalla provincia, ma tanti da Torino area metropolitana, Canavese, Como e Varese. Ben 500 i bambini tra materne e primaria biellesi si sono immersi nella magia del Presepe. 8 gite organizzate e una prevista ancora il 12 gennaio, ultimo giorno di visita.

Ultimi giorni per visitarlo

Il Presepe Gigante di Marchetto è alle sue battute finali per questo Natale. Le installazioni rimarranno visitabili in paese fino a questa domenica, 12 gennaio 2020. Poi saluteranno visitatori e locali, con un arrivederci al prossimo anno. Magari con qualche personaggio in più.