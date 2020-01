Nel vicino Vercellese MasterChef Italia inaugura l'edizione 2020

Vercellese protagonista, questa sera, su Sky Uno e Now Tv: la prima puntata della nona serie di MasterChef Italia sarà infatti ospitata alla Cascina Colombara e il celebre riso Acquerello sarà tra i protagonisti della sfida che vede come giudici i celebri chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il cooking show è in programmazione alle 21,15 su Sky Uno e Now Tv e proseguirà per tutto il 2020. La Tenuta Colombara di Livorno Ferraris, dove viene prodotto il riso Acquerello, è una delle sedi esterne che ospitano quest'edizione del talent show.