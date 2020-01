Festa a Sagliano Micca per i 100 anni dell'alpino Carlo Florio

Grande festa a Sagliano Micca. L'alpino Carlo Florio ha festeggiato il suo centesimo compleanno nella sede del gruppo locale, attorniato dalle penne nere, dai parenti e dagli amici della marcia alpina di regolarità di cui è sempre stato grande appassionato.

Reduce della Seconda Guerra Mondiale, fu inizialmente inquadrato nella 151a compagnia mista Genio per Divisione Alpina "Raggruppamento Levanna" operando fino al settembre 1940 sul fronte alpino occidentale e successivamente sul fronte greco-albanese. Passato alla 101a compagnia artieri del battaglione misto genio della divisione alpina "Alpi Graie", operò nello scacchiere balcanico e, dal dicembre 1942 fino all'armistizio dell'8 settembre, nello scacchiere metropolitano di La Spezia.

Costretto ad arruolarsi per la Repubblica di Salò riuscì a fuggire da Verona per tornare a Biella, dove, catturato in una retata, fu definitivamente liberato grazie all'intervento del suo datore di lavoro. Nel corso dell'incontro conviviale, Carlo Florio ha ancora una volta stupito per la sua attenzione alla vita del gruppo e partecipato attivamente all'esecuzione dei canti che hanno rallegrato la giornata.