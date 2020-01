Befana incontra in palestra gli atleti del Ponderano Basket

Doppio appuntamento per le Befane della pro loco di Ponderano. Dopo il consueto appuntamento del 6 gennaio in piazza, nei giorni scorsi sono apparse in palestra, dove si allenavano i piccoli atleti del Ponderano Basket. Una vera sorpresa che ha creato scompiglio e allegria dove i più piccoli sono rimasti a bocca aperta nel vedere le due “vecchiette” a bordo della tradizionale scopa con tante caramelle.