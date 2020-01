Da Armonia in Equilibrio continua la promozione di inizio anno per regalarsi il benessere

La Piscina Palestra Armonia in Equilibrio ASD protrae la sua promozione per regalare, o regalarsi, il benessere, iniziando nel migliore dei modi il 2020. Per chi ancora non ha mai avuto l’occasione di provare il Centro, o chi desiderasse fare un regalo particolare, potrà provare l’ideale di benessere e “star bene” di Armonia in Equilibrio sottoscrivendo l’abbonamento mensile All Inclusive (comprensivo di 2 Lezioni di Yoga e 2 Lezioni di Tai Chi) a soli 40 euro. Oppure lo stesso abbonamento tutto compreso, per un periodo però di 3 mesi, a soli 100 euro.

Un nuovo anno ci attende: quale occasione migliore per poter ripartire con vitalità e buonumore? La voglia di ricominciare, un singolare desiderio di mantenersi in forma, di sentirsi bene e la programmazione dei nuovi obiettivi all’inizio di ogni anno, non solo in termini di benessere.

La Piscina Palestra “Armonia in Equilibrio” ASD vi aspetta con il rinnovato programma di corsi Fitness e Wellness (consultabile all’interno del sito alla pagina: www.armoniainequilibrio.com/il_centro_fitne_8.html). In esclusiva presso il Centro, si potrà provare “Easy Linea” un nuovo attrezzo che racchiude un allenamento completo ed essenziale per il dimagrimento, il defaticamento degli arti inferiori e porta un particolare beneficio a livello di recupero circolatorio e linfatico.

Infine, per non dimenticare i corsi dedicati ai più piccini, sono presenti anche corsi di “Acquaticità 0-3” e “3-6 anni”, “Nuoto Bimbi 3-10 anni” e “Psicomotricità 1-3” e “4-7 anni”, con docenti certificati e qualificati. Il Centro “Armonia in Equilibrio” si trova a Vigliano Biellese, in Via Milano 54.

Info: 348 0085486 - www.armoniainequilibrio.com