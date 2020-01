Al via a Biella il corso volontari soccorritori della Croce Blu Italia

Parte domani, venerdì 10 gennaio, il nuovo corso per volontari soccorritori della Croce Blu Italia, in collaborazione con la Croce Bianca biellese. La serata di presentazione avrà luogo all'interno della sede della Croce Bianca, in via Delleani 34, a Biella, con orario d'inizio alle 20.30. Qui, verrà illustrato il programma e la durata del corso. “L'invito è aperto a tutte le persone – spiegano gli organizzatori - che abbiano padronanza della lingua italiana e che abbiano raggiunto il 18° anno di età.Vi aspettiamo numerosi e non rimandare a domani. Aiuta il prossimo oggi”.