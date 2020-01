Tappa a Torino per le “pecore modaiole”. Al loro fianco anche gli studenti del Bona

Tappa a Torino per le “pecore modaiole” create dalla Tintoria Mancini di Sandigliano. Nella giornata odierna, sotto il palazzo della Regione Piemonte, il governatore Alberto Cirio, affiancato dagli assessori Elena Chiorino e Chiara Caucino e dal consigliere Michele Mosca, ha incontrato la designer Rita Mancini e gli studenti dell'Istituto Bona di Biella. Il progetto, nato nei mesi scorsi, prevede l'installazione in vari luoghi del Biellese e non di pecore colorate e vestite con lana che rappresenta le varie fasi della filiera tessile.

I ragazzi hanno spiegato ai presenti e ai passanti i punti salienti della campagna di sensibilizzazione e del percorso sempre più sostenibile finalizzato al rispetto dell'ambiente del consumatore finale. Non è la prima volta che le “pecore modaiole” fanno parlare di sé: nei mesi scorsi, avevano strappato i titoli dei giornali facendo visita al vescovo di Biella Roberto Farinella e arrivando fino a Palazzo Montecitorio.