Lavori in previsione per 1,3 milioni durante il 2020 a Cerrione

Il bilancio 2019 di Cerrione è stato approvato con i soli voti della maggioranza nell'ultimo consiglio comunale convocato nei giorni scorsi. All'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio di previsione del 2020 che prevede opere per oltre 1,3 milioni di euro. Il passaggio in consiglio ha visto l'approvazione di tutte le tariffe che il comune può approvare. Tutte sono rimaste inalterate con fasce di esenzione per quanto riguarda l'addizionale comunale per i redditi fino a 15 mila euro. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, rivolti soprattutto alle famiglie con figli che frequentano le scuole, sono rimasti gratuiti tutti i servizi di pre e post scuola. Gratuiti anche i pomeriggi non curriculari con progetti di educazione ambientale, di manipolazione e corsi di lingua Inglese.

Sono rimasti invariati anche i costi del buono mensa: 2 euro con ISEE fino a 999,90 euro, 3,22 euro con ISEE fino a 14.900 euro, 3,76 euro per tutti gli altri residenti, il secondo figlio sconto del 50%. Stesse aliquote per IMU e TASI. Per la tassa rifiuti (Tari) ci saranno delle modifiche alle tariffe, aumenti dovuti ai costi aumentati da Cosrab. In consiglio sono state confermate le riduzioni del 30% per le abitazioni con un solo occupante, 30% per le abitazioni ad uso stagionale, 30% per le abitazioni condotte da imprenditori agricoli, 10% per tutti gli utenti che usano il composter. Per il verde le prime 3 prese sono gratuite, dalla quarta e per ogni successiva 8 euro. Chi invece sceglie di conferire il verde presso la stazione di conferimento situata di fronte al Comune è gratuito. Un altro punto del consiglio importante all'ordine del giorno è stato l aggiornamento relativo al Documento Unico di Programmazione.

Gli interventi che sono previsti per il 2020 sono: sistemazione vie, marciapiedi e piazze per 25.000 euro, scuola dell'Infanzia 280.000 euro, intervento Scuola primaria e Secondaria di primo grado 975.000 euro.