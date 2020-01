Strona crede nella scuola: lavori da 10mila euro e bus scolastico in arrivo

Novità importanti a Strona sul fronte scolastico: è in arrivo, infatti, il nuovo scuolabus. Ad annunciarlo il sindaco di Strona Davide Cappio: “Si tratta di uno degli investimenti realizzati da questa amministrazione. Da tre anni eravamo in cerca di un finanziamento regionale e finalmente l'abbiamo ottenuto: la Regione pagherà il 50 per cento della cifra totale, che si aggira intorno ai 60/70mila euro. Si tratta di un servizio prezioso per le famiglie residenti e i nostri alunni”.

Un bel regalo che si aggiunge ai recenti lavori effettuati lo scorso dicembre all'interno dei plessi scolastici. “La scuola è un motore importante della nostra realtà comunale – prosegue Cappio – Per questo è stata effettuata la sostituzione di tutte le lampade con nuove luci a led, con un investimento statale di circa 10mila euro. Ma non vanno dimenticati anche i giochi, i nuovi arredi e il sostegno ai progetti didattici”.

Domani, 9 gennaio, è in programma l'open day (ore 17.30) della scuola dell'infanzia, situata in frazione Fontanella Ozino, dove si potrà osservare di persona alla ricca offerta formativa.