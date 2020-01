Torna a Biella la Nazionale Artisti con "Un gol nel tuo cuore". Tutti al PalaPajetta VIDEO

Si è svolta questa mattina, nella sala del consiglio di Palazzo Oropa, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Un gol nel tuo cuore”, con la presenza il prossimo 18 gennaio a Biella della Nazionale Italiana Artisti Tv. Con l'arrivo del nuovo anno, Biella si prepara a ospitare un grande evento a scopo benefico. La città, sempre più impegnata nello sport e nella condivisione dei suoi valori, abbraccerà artisti e professionisti del mondo dello spettacolo protagonisti con la maglia della Nazionale Italiana Artisti Tv.

Al Palazzetto dello sport di via Pajetta (dalle 14), andrà in scena un Torneo triangolare di calcio a cinque vero e proprio show per intrattenere famiglie, bambini e i tanti appassionati. Sul campo in programma sfide tra la Nazionale Artisti, le Vecchie Glorie della Biellese 1902 e uno speciale Team di Aziende Sponsor amiche e sostenitrici dell'evento, ma anche avvincenti match tra squadre del territorio delle categorie giovanili. “Un Gol nel Tuo Cuore” in passato ha lasciato il segno nei più importanti stadi d'Italia, tra i quali San Siro e lo stadio Olimpico di Roma. Al momento hanno già assicurato la loro presenza l’artista Simone Barbato (mimo apprezzato in tv a Zelig e reduce dall’Isola dei famosi 2018), il calciatore Maurizio Ganz, il team di “Che fatica la vita da bomber” e ci sono contatti ben avviati con l’ex ciclista Claudio Chiappucci e il telecronista Francesco Oppini.

Nei prossimi giorni l’organizzazione annuncerà il resto del team titolare, con ospiti ad effetto. Iniziativa universalmente riconosciuta e dall'alto impatto mediatico, “Un Gol nel Tuo Cuore” punta da molti anni a dare eco alle tante Associazioni di volontariato attive sul territorio, da Nord a Sud, permettendo loro di promuovere le proprie attività solidali. Così sarà anche a Biella sabato 18 gennaio: l'incasso derivante dai 2.500 biglietti disponibili per vivere accanto ai protagonisti la giornata sugli spalti del PalaPajetta, sarà infatti interamente devoluto in beneficenza alle importanti cause delle associazioni no profit orgoglio del territorio biellese. Le associazioni individuate sono al momento Aib Biella Orso e i settori giovanili dei club sportivi La Biellese, Chiavazzese, Virtus Volley Biella e Biella Rugby.

Spiega il manager della Nazionale Italiana Artisti tv Manuelo Annichini: “Siamo felici, dopo oltre 20 anni dalla prima volta, di poter riportare a Biella la Nazionale Artisti Tv. A prescindere dallo spettacolo che regaleremo, è importante tramandare il messaggio che tutto il ricavato della manifestazione resterà a diverse realtà del territorio; alle associazioni sportive e all’Aib che abbiamo annunciato vogliamo aggiungere in questi giorni ancora qualche sorpresa”. Dice il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Non appena Manuelo Annichini, tramite l’amico Emanuele Stivala, ci ha contattato abbiamo accolto con piacere l’opportunità di ospitare a Biella la Nazionale Artisti Tv. Vista anche la finalità benefica come amministrazione faremo il nostro, mettendo a disposizione gratuitamente il palasport di via Pajetta più l’erogazione di un contributo di 2 mila euro”.

Partnership dell'evento anche l'agenzia di comunicazione Milo4 (Che Fatica la Vita da Bomber) e presente a Palazzo Oropa con uno dei titolari, Michel Zegna: "Grazie a sindaco e vice sindaco abbiamo trovato subito l’accordo cosa che in passato non è accaduto. Questo evento verrà trasmesso sulle nostre pagine social e speriamo che la gente risponda e venga al Palazzetto". Vista la valenza sociale le associazioni che desiderano proporsi possono mandare una mail a manuelo.annichini@natv.it