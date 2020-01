Livia Caldesi (FdI) sul caso Seab: "Tutta la sinistra pare non conoscere pudore e imbarazzo"

Gent. Direttore, ho letto le dichiarazioni rilasciate alla stampa da Claudio Marampon che ha ritenuto dover certificare ancora la propria assoluta inadeguatezza a ricoprire la carica di Presidente di SEAB atteso che per l'ennesima volta alla verità circa le difficoltà vissute dalla Società, che evidenzierebbero le responsabilità sue, dell'ex Assessore Presa e di tutto il PD biellese, preferisce negare l’evidenza e attribuire le responsabilità a qualche Comune o Ente moroso - che sono sempre esistiti e sempre sono stati agevolmente gestiti – ostentando una serenità a dir poco imbarazzante. Ma tutta la Sinistra biellese in verità pare non conoscere pudore e imbarazzo! Oggi ce ne dà dimostrazione e conferma il Sindaco di Valdilana Mario Carli che ci informa di essere preoccupato da diverse settimane per le difficoltà finanziarie che sta attraversando SEAB, dichiarando che si farà promotore di un incontro con tutti i Sindaci biellesi per approfondire i temi e mettere in campo ogni sforzo per salvaguardare l'operatività della Società!

Benvenuto Sindaco Carli! Meglio tardi che mai! Doveroso sarebbe però non atteggiarsi a primo della classe quando si meriterebbe solo di star dietro alla lavagna! Stabilito che non li ha evidentemente letti, cosa avrà mai fatto il Sindaco Carli dei verbali del Collegio Sindacale di SEAB S.p.A. del 7 e del 14 aprile 2017? Beh, perché già allora i problemi di cui oggi si discute erano conosciuti e segnalati! Si sarà mai chiesto il Sindaco Carli per quale motivo nel marzo del 2018 l'Assessore all'Ambiente del Comune di Ponderano riteneva di richiedere alla Società (richiesta inviata anche all'Organismo di Controllo e Coordinamento) informazioni urgenti sull'andamento societario? Dov'era il Sindaco Carli quando ormai 3 anni fa (3 anni, non 3 settimane) ancora l'Assessore al Comune di Ponderano Marzio Olivero, sposando le preoccupazioni che già manifestava il Collegio Sindacale, denunciava in Assemblea i problemi che l'applicazione della TARIP nel Comune di Biella stava causando e quelli ancor più gravi che avrebbe comportato?

Cosa hanno fatto i Sindaci di Mosso, Valle Mosso, Trivero e Soprana quando (nel luglio del 2018) il Presidente Marampon chiedeva l'approvazione di un bilancio che presentava una perdita di esercizio di 1.418.362,00 di euro quando il Collegio Sindacale evidenziava che la perdita ammontava in realtá ad € 2.511.755,00? In quell'occasione, rammento, i soli Comuni di Ponderano e Rosazza, rappresentati da Marzio Olivero, hanno espresso il loro voto contrario! E ancora, il Sindaco Carli cosa ha fatto e cosa ha detto quando il Presidente Marampon a luglio del 2019 ha chiesto l'approvazione di un bilancio che presentava un utile di esercizio risibile (32.743,00 euro) mentre il Collegio Sindacale lamentava che in realtà vi fosse ancora da registrare una perdita di esercizio di € 935.694,00? Il Sindaco Carli avrà mai in questi anni (anni! Non mesi o settimane....) letto un solo verbale del Collegio Sindacale? Certamente no e semmai lo avesse fatto non l'ha evidentemente compreso, altrimenti avrebbe sentito la necessità di richiedere con urgenza la convocazione dell'Organismo di Controllo che in questi anni è invece avvenuta unicamente su richiesta dei Comuni di Ponderano e di Rosazza o del Collegio Sindacale.

Ma tant'è... E' fuor di dubbio che la Società necessiti di interventi importanti per il suo risanamento ma rammento all'intraprendente Sindaco Carli che, piaccia o meno, c'é un Consiglio di Amministrazione e, soprattutto, esiste un'Assemblea dei Soci che, finalmente, pare aver preso consapevolezza della realtà. Lasciamo che nel rispetto delle loro competenze e responsabilità adottino i provvedimenti necessari. Improvvisi slanci di attenzioni e di interesse rischiano di rilevarsi controproducenti, specialmente quando provengono da chi fino ad un istante prima non ha certo brillato per solerzia.