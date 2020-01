Forza Nuova: “Prima di via Italia, caro sindaco, ci sono altre priorità”

Riceviamo e pubblichiamo. "Caro Sindaco, certe volte abbiamo da ripensare su come vengono gestite certe decisioni all'interno della giunta comunale, come è possibile pensare di spendere soldi pubblici per modificare una strada cittadina quando molte altre sono in uno stato in uno stato pietoso, come è possibile che si pensi di spendere soldi pubblici rischiando di mettere in ginocchio tutte le attività commerciali della zona? Caro sindaco, oltre alle strade c'è un altro problema che preme ai biellesi, la funicolare sempre guasta anche quando vengono spesi migliaia di Euro per farla ripartire, come è possibile che non si pensi all'installazione di impianti di videosorveglianza onde evitare altri atti vandalici?

Vede caro sindaco noi di Forza Nuova Biella quotidianamente riceviamo segnalazioni di problematiche che la sua Giunta non vede, se vuole essere un buon sindaco le diamo un prezioso consiglio, inizi a seguire il nostro esempio, esca dal palazzo ed inizi a parlare con i cittadini, forse scoprirà che la sostituzione dei lastroni di Via Italia è un idea che non piace a nessuno. Per concludere caro sindaco, la segreteria provinciale di Forza Nuova è a sua disposizione per accompagnarla dai cittadini, e se serve anche a dare qualche consiglio su come amministrare la città di Biella".