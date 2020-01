Dal Nord Ovest - Incidente nel novarese, auto incastrata tra due veicoli pesanti

Due donne ferite è il bilancio dell'incidente avvenuto ieri, martedì 7 gennaio, nel comune di San Pietro Mosezzo nel novarese. Intorno alle 18 una squadra della sede centrale di Novara dei vigili del fuoco, munita di con autopompa e autogrù, è intervenuta in via Dante Alighieri, per un incidente stradale coinvolgente un autovettura e due veicoli pesanti. Il personale ha provveduto a mettere in sicurezza le occupanti del veicolo rimasto incastrato tra i due autoarticolati e a garantire la sicurezza dell’area. Le ferite sono state trasportate dall'ambulanza del 118 all'ospedale Maggiore di Novara.