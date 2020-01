Donna investita sulle strisce a Gaglianico, denunciato il responsabile

Aggiornamento ore 11.50

È stato rintracciato nella notte dai carabinieri della compagnia di Biella l'uomo che, ieri pomeriggio, ha investito una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali di via Gramsci, a Gaglianico. Si tratta di un 73enne di Biella. I carabinieri sono risaliti al responsabile grazie a serrate indagini che hanno portato alla vettura condotta dal pensionato: quest'ultimo avrebbe detto ai militari dell'Arma di non essersi accorto di nulla. Tanta paura per la donna investita che fortunatamente non è in pericolo di vita. L'anziano è stato denunciato per omissione di soccorso e la sua patente ritirata.

Ore 19.16

Attimi di preoccupazione a Gaglianico. Poco meno di un'ora fa, una donna è stata investita sulle strisce pedonali in via Gramsci, di fronte alla chiesa parrocchiale del paese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla signora, trasportandola all'ospedale di Ponderano in codice giallo. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri e, dalle prime informazioni, l'investitore non si sarebbe fermato procedendo la sua corsa.