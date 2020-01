Biella: Triplo tamponamento in via Carso, traffico rallentato FOTO

Sarà da accertare la dinamica del triplo tamponamento stradale avvenuto poco prima delle 15 di oggi, 8 gennaio, davanti alla Motorizzazione Civile di via Carso, a Biella. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Il traffico è rallentato in entrambe le direzioni, in attesa della rimozione di una delle tre auto coinvolte. Sembra che nessuno dei conducenti sia rimasto ferito.