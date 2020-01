Su Nuraghe premia i meriti scolastici con otto borse di studio

Da sempre, l’inizio del nuovo anno sociale del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella mette al centro i bambini, premiando i meriti scolastici di scolari e studenti attraverso l’assegnazione di otto borse di studio ai figli meritevoli dei soci.Per l'edizione 2020, la valutazione delle pagelle è stata affidata all'apposita commissione presieduta dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla maestra Elena Garella. Durante le festività natalizie sono state esaminati i titoli di studio pervenuti per l'assegnazione dei premi in denaro. Lunedì 6 gennaio, le otto borse di studio sono state consegnate ad Alice Carta, Valentina Cau, Luca Pedrazzo, Giada Piras, Greta Desogus, Matilde Giagioni, Silvia Eulisse e Teresa Satta.

A fare da corona ai vincitori, genitori, familiari e altri bambini. A tutti i piccoli protagonisti, la ricca befana di Su Nuraghe ha consegnato altri doni e l’immancabile calza. Infine, nell'annunciare la data del prossimo “carnevale dei bambini”, il presidente Battista Saiu ha dato appuntamento a domenica 16 febbraio 2020, con inizio della festa alle 15. Per l'occasione, l'iniziativa, viene affidata ai più grandicelli per essere animata da giochi e da nuova distribuzione di regali per tutti i piccoli partecipanti. Per quella data è previsto anche uno specialissimo “cumbidu”, con dolci del carnevale isolano, tra cui “cattas, zippulas e para frittus” per tutti, grandi e piccini.