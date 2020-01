La Dea Bendata bacia anche il comune vicino a Viverone. Biella rimane a secco

La Dea Bendata bacia anche il Canavese, proprio vicino a Viverone. Dopo la vittoria del montepremi di 5 milioni di euro a Torino, la fortuna non lascia il Piemonte. Ad Azeglio, piccolo borgo di 1200 abitanti alle porte di Ivrea, è stato venduto il biglietto vincente G 368620. Di certo una piccola somma, 20 mila euro, che però avrà reso di certo felici i fortunati. Ma non è tutto. Altri biglietti vincenti sono stati estratti nella provincia di Torino. Anche a Pinerolo e Nichelino sono infatti stati portati a casa altri 20 mila euro. Più fortunati a Piscina, dove la vincita ha toccato i 100 mila euro. Nulla a Biella rimasta a secco anche se dai biglietti venduti appare chiaro che i suoi cittadini non credono alla fortuna: a Novara staccati 29.360 tagliani, ad Asti e provincia 22.230, a Vercelli 19.700, a Verbania 10.340 e a Biella 7.860 biglietti.