Da Mongrando all’America come ragazza alla pari e ora in finale in un contest FOTO

Elena Gremmo è di Mongrando, ha 26 anni ed è laureata all’Accademia di Belle Arti di Cuneo. Dallo scorso 14 gennaio 2019 ha iniziato la sua avventura come ragazza alla pari in North Carolina grazie al programma Cultural Care: presente in tutto il mondo dà la possibilità di scoprirsi e scoprire posti nuovi grazie a tanti progetti come quello a cui ha aderito Elena. “Ho conosciuto, quella che sarebbe diventata in pochissimo tempo, la mia ‘seconda famiglia’ lo scorso settembre 2018 e a novembre 2018 ci siamo ‘scelti’ – spiega Elena -. A gennaio 2019, dopo 4 giorni di formazione a New York, sono volata dagli Stanger per iniziare un nuovo lavoro e una nuova avventura come Nanny – babysitter nella loro casa”.

Un’esperienza speciale per Elena, in linea con la vita che aveva già intrapreso proprio nel paese dove è cresciuta. “Dopo poco meno di 1 mese dalla mia laurea avevo già trovato lavoro - spiega –, come sostituzione di una maestra di sostegno alle elementari di Mongrando. Un lavoro che ho amato e svolto con dedizione per circa 2 anni e mezzo”. Ma il sogno di Elena era viaggiare e uscire dalla sua comfort zone. “Mi sono iscritta al programma ‘Cultural Cara Au Pair’. Chi poteva pensare che in North Carolina avrei trovato un fratello minore e una seconda famiglia”.

Elena da quando è arrivata in America infatti condivide tutto con la famiglia Strager, non è solo la babysitter del piccolo Cashton di 3 anni. Vive con loro dal primo momento, questo è lo spirito del programma Cultural Cara. La mamma LauRen, conosciuta per il noto programma radiofonico dove lavora e per essere stata Miss Pennsylvania, il papà Dallas e il piccolo Cashton si sono affezionati sin da subito a Elena, e lo stesso è successo a lei.

“Lei era il nostro pezzo di puzzle mancante” arriva a scrivere LauRen proprio in occasione di un concorso di Cultural Care dove verrà premiata la miglior ragazza alla pari di tutti gli Stati Uniti e dove Elena ha raggiunto le finali. “Sono in finale con altre 14 ragazze alla pari – spiega -. Mi ha candidato la famiglia Strager e per me non poteva esserci orgoglio più grande: sapere di dare il meglio e che tutto ciò viene apprezzato”.

La vittoria adesso è tutta nelle mani del web. Il profilo di Elena è stato mandato online solo lunedì 6 gennaio e già ieri sera aveva ottenuto oltre 600 voti. “Si potrà scegliere la miglior ragazza alla pari d’America fino al 17 gennaio, ma io ho già vinto grazie alla famiglia che mi ha accolto e che seguirò ancora per tutto il 2020. Il programma di Cultural Care Au Pair per Elena scadrà il prossimo gennaio 2021 e allora per la biellese ci saranno altre decisioni da prendere, ma l’opzione di tornare a casa rimane ancora lontana: “I miei amici e la mia famiglia sono lontani ma grazie a questa esperienza tanti legami si sono intensificati e non posso che vederlo come un ennesimo punto a favore di questa avventura. La mia vita qui è cambiata in tanti modi: viaggio tanto e spesso e ho aperto un blog dove voglio raccontare e condividere queste esperienze. Cosa farò dopo? Non lo so. Adesso Cashton e gli Strager hanno bisogno di me e io di loro”.