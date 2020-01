Prosegue a Candelo il servizio di Psicologa Scolastica

Prosegue anche per il 2020 il servizio di Psicologa Scolastica che il comune di Candelo mette a disposizione delle tre sedi candelesi (materna, elementari e medie) dell'Istituto comprensivo “C. Pavese” Candelo-Sandigliano. "Il servizio nasce per rispondere ai molteplici bisogni della nostra scuola, nella quale i minori possono esprimere il loro disagio scolastico, evolutivo, sociale e familiare. Questo servizio promuove un importante lavoro di rete in collaborazione con i servizi sociali territoriali e forze dell'ordine - commenta Selena Minuzzo, assessore alle Politiche Sociali.

Per l'assessore all'Istruzione Gabriella Di Lanzo “il servizio si rivolge agli studenti, ai docenti ed ai genitori dell'istituto comprensivo e prevede uno sportello di ascolto rivolto agli allievi nella secondaria di primo grado, consulenza agli insegnanti e genitori che lo desiderano e attività di prevenzione svolte in classe rivolte agli studenti nella scuola dell'infanzia e nella scuola di primo grado".