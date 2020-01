Ponderano, la minoranza contro il Documento Unico di Programmazione

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gli ultimi giorni del 2019 hanno visto il Comune di Ponderano chiamato ad esprimersi in seno al suo Consiglio sul Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione, atti politico amministrativi centrali per la vita del paese e il suo futuro. In un paese dove i dati statistici confermano inesorabilmente e fatalmente un saldo negativo tra morti e nascite, sino al 2018 il trend della popolazione si è confermato in crescita grazie all'attrattività di una comunità e di una amministrazione propositiva e dinamica. Non possiamo tuttavia non dirci preoccupati per la mancanza di prospettive della Giunta Locca.

Ebbene... preso atto della crociata (ormai trita e ritrita) per il pagamento dei mutui dei muri della casa di riposo, le risorse da destinare a politiche giovanili, sport, cultura, anziani e agricoltura sono pari a zero. Avete capito bene... nulla a favore di associazionismo, implementamento degli impianti sportivi (archiviato l'ampliamento della palestra), innovazione tecnologica dell'Ente, ammodernamento della Roggia Molinaria, incremento di punti luce nelle zone più buie del paese. Punti luce in questi giorni in riqualificazione sulla rete esistente grazie a un progetto della nostra amministrazione e che l’allora responsabile dell’Ufficio Tecnico, oggi Sindaco, aveva colpevolmente accantonato. A breve, ci dicono, scomparirà l'applicazione per smartphone e pc per le segnalazioni di guasti e disservizi. Nubi fitte anche sul servizio di asilo nido per il quale si andrà verso l'esternalizzazione (o privatizzazione) senza indicazione, almeno per ora, di tutele a favore dei cittadini.

Il comune che ospita l'ospedale destinerà per la salute pubblica ben 500,00 euro (per la sterilizzazione delle colonie feline). Finisce poi la progressiva riduzione della tassa rifiuti portata avanti dalla nostra precedente amministrazione e da quest'anno, probabilmente, a parità di piano finanziario, i costi in bolletta per le famiglie potrebbero vedere degli incrementi. Il gruppo consiliare Ponderano Merita, nell'esprime un convinto voto contrario, continuerà a vigilare e a farsi carico di portare all'attenzione di questa amministrazione i problemi dei cittadini. Sono stati mesi di costante lavoro consiliare con senso di responsabilità, sempre con cognizione di causa e dopo un attento studio delle tematiche proposte di volta in volta. Le interrogazioni presentate dal nostro gruppo in questi primi mesi di attività sono state infatti 13. E’ evidente il cambio di rotta rispetto alla precedente Amministrazione che ha dato particolare peso al decoro urbano, alla sicurezza negli edifici scolastici e pubblici, manutenzione, strade e servizi. I primi mesi trascorsi fanno prevedere una prosecuzione di costante crescita e incisività dell’azione del gruppo consiliare Ponderano Merita. Un’azione caratterizzata dal confronto interno ed esterno, alla costante ricerca di soluzioni e di “buone pratiche” che tramite progetti virtuosi possano migliorare il territorio ma soprattutto la comunità ponderanese".