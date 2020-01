Vescovo di Biella Farinella sarà nominato Gran Ufficiale del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Importante riconoscimento per Monsignore Roberto Farinella. Alle 18 di sabato 11 gennaio, nella cattedrale di Santo Stefano, il vescovo di Biella verrà nominato Gran Ufficiale dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. A presiedere la solenne cerimonia, il vescovo di Lodi e Gran Priore per l'Italia settentrionale dell'Ordine, Maurizio Malvestiti.

Come riportato sul sito ufficiale della Santa Sede, le origini storiche dei Cavalieri del Santo Sepolcro rimangono ancora oscure, anche se una tradizione senza basi documentarie le fa risalire alla prima crociata. In realtà, i primi documenti che attestano un’investitura di Cavalieri denominati “del Santo Sepolcro” sono del 1336. Da quando l'esistenza dell'Ordine è così testimoniata, vale a dire dal XIV secolo, i papi hanno progressivamente e regolarmente manifestato la loro volontà di annettere giuridicamente la sua organizzazione alla Santa Sede.

L'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha sempre beneficiato, infatti, della protezione dei sommi pontefici e oggi cerca di favorire maggiormente l'impegno dei suoi membri nelle Chiese locali auspicando la loro santificazione. L’Ordine ha per scopo di rafforzare nei suoi membri la pratica della vita cristiana, in assoluta fedeltà al Sommo Pontefice e secondo gli insegnamenti della Chiesa, osservando come base i principi della carità dei quali l’Ordine è un mezzo fondamentale per gli aiuti alla Terra Santa. Inoltre sostiene i diritti della Chiesa Cattolica in Terra Santa aiutando le opere e le istituzioni culturali, caritative e sociali della Chiesa Cattolica in Terra Santa, particolarmente quelle del Patriarcato Latino di Gerusalemme, con il quale l’Ordine mantiene legami tradizionali.

Dalla Santa Sede, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme viene definito come l’unica istituzione laicale dello Stato Vaticano a cui, come già detto, è affidato il compito di sopperire alle necessità del Patriarcato Latino di Gerusalemme e di tutte le attività ed iniziative a sostegno della presenza cristiana in Terra Santa. Le oblazioni dei suoi membri rappresentano dunque la principale fonte contributiva istituzionale del Patriarcato.