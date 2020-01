Uncem sulla digitalizzazione imprese, Riba: "Diamo una sveglia a chi deve attuare il Piano banda ultralarga"

Un piano di investimenti certo, sicuro nei tempi di attuazione, a beneficio di tutte le imprese. Uncem, insieme con Anci chiedono insieme, alle istituzioni centrali e regionali, di accelerare il Piano nazionale per la banda ultralarga e realizzare infrastrutture capaci di limitare il divario digitale che si sta ampliando tra le aree urbane e le zone rurali. A beneficio delle imprese, dei distretti che resistono nelle valli, degli Enti locali, delle intere comunità.

Da mesi, Anci Piemonte ha lanciato a Regione e Mise la proposta di istituire dei "digital angels" capaci di sostenere Pubblica amministrazione e anche imprese nella transizione al digitale. "Non senza però un'adeguata infrastrutture - evidenzia il Vicepresidente Anci Piemonte, Michele Pianetta, delegato all'Innovazione - Perché se non puoi navigare, se la connessione manca, se la linea cade, se non puoi telefonare, è impossibile per un Comune o per un'azienda pensare di innovare processi o digitalizzarli. Nessuno vuol restare indietro. Il Piano banda ultralarga è in ritardo e Anci vuole lavorare per evitare ulteriore perdite di tempo".

"Abbiamo tutte le Unioni montane, tutti i Comuni che aspettano i poter utilizzare fibra ottica e avere infrastrutture moderne - sottolinea Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte - Il tempo passa, le città vanno avanti, si modernizzano, mentre nei nostri territori le imprese scontano ritardi e non riescono a essere competitive come vorrebbero. Per questo l'impegno congiunto Uncem è importante. Diamo una sveglia a chi deve attuare il Piano banda ultralarga. E con la Regione, con il CSI Piemonte, troviamo strumenti per la digitalizzazione dei processi, a partire dal cloud e dalla sicurezza nella gestione dei dati".