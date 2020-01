Tempo soleggiato stabile, sorride Biella per la sua qualità dell'aria ma da oggi blocco circolazione a Torino

I valori della qualità dell'aria a Biella si sono mantenuti nella norma fino al giorno della Befana. Cosa invece che non si può dire di altre due città piemontesi come Torino, Alessandria e rispettive cinture. Solo nella giornata di ieri, 7 gennaio, in città è scattato il rosso al semaforo ovvero si è superata la soglia on un valore di 65. "Terremo sotto controllo questi numeri -commenta l'assessore all'ambiente Davide Zappalà-. Per ora non ci sono problematiche, lasciamo passare questa settimana per capire cosa succederà". Le previsioni meteo a Biella sono rivolte al tempo soleggiato con passaggi nuvolosi per almeno una decina di giorni. Questo potrebbe aumentare i valori ma ad oggi sono solo supposizioni. "La prossima settimana -conclude Zappalà- avremmo una situazione più lineare. In base ai valori rilevati prenderemo le decisioni appropriate".

Intanto, dopo oltre 10 giorni consecutivi di superamenti dei valori limite per la qualità dell’aria, scatta a partire da mercoledì 8 gennaio, lo stop alla circolazione per i veicoli Diesel fino alla categoria Euro 5 immatricolati prima del 01/01/2013 e Benzina fino alla categoria Euro 1. Il blocco interesserà i comuni di Torino, Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria. Le limitazioni che scattano in presenza della cosiddetta allerta rosso prevedono anche il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti per la classe 4 stelle.